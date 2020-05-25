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Курсы для медицинских работников
Курсы для других специалистов
Список курсов
Актуальные аспекты сестринской деятельности в централизованном стерилизационном отделении, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты работы старших медицинских сестер, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Аудиологический скрининг новорожденных, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы сестринской деятельности при эндоскопии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы сестринской деятельности в хирургии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы сестринской деятельности в психиатрии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы сестринской деятельности в оториноларингологии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями нервной системы в условиях неврологического отделения стационара, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Современные аспекты работы медицинских сестер отделений реанимации и интенсивной терапии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты работы по реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами, в условиях современного мегаполиса, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты деятельности медицинской сестры процедурного кабинета, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты паллиативной медицинской помощи в сестринской деятельности, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы обеспечения безопасности в медицинской организации, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Профилактика инфекций при оказании медицинской помощи, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты сестринской деятельности по уходу за доношенными новорождёнными в амбулаторно-поликлинических условиях, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты охраны здоровья детей и подростков, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в условиях скорой помощи, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Деятельность медицинской сестры перевязочного кабинета, 36 а\ч.
Курсы для медицинских работников
Доврачебная медицинская помощь при неотложных и экстремальных состояниях, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Социальная помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
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