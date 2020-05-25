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Список курсов
Актуальные аспекты сестринской деятельности в централизованном стерилизационном отделении, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы сестринской деятельности в оториноларингологии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Особенности сестринского ухода за пациентами с заболеваниями нервной системы в условиях неврологического отделения стационара, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Современные аспекты работы медицинских сестер отделений реанимации и интенсивной терапии, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты работы по реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами, в условиях современного мегаполиса, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты деятельности медицинской сестры процедурного кабинета, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты паллиативной медицинской помощи в сестринской деятельности, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные вопросы обеспечения безопасности в медицинской организации, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты сестринской деятельности по уходу за доношенными новорождёнными в амбулаторно-поликлинических условиях, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Актуальные аспекты анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии в условиях скорой помощи, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников
Доврачебная медицинская помощь при неотложных и экстремальных состояниях, 36 а\ч
Курсы для медицинских работников